В Україні за добу виявили 8 549 випадків інфікування коронавірусом

За минулу добу, 30 квітня, в Україні підтвердили коронавірус ще у 8 549 людей. Кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 2 078 086.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 374 дитини та 145 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.
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Також за минулу добу госпіталізовано 3 051 людину. На жаль, 351 пацієнт помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 14 956 українців.
- захворіло – 2 078 086 осіб;
- одужало – 1 670 481 особа;
- летальних випадків – 44 436.
30 квітня здійснено 83 336 тестувань: методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865. З початку пандемії проведено 9 456 234 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за 30 квітня:
- м. Київ – 671 випадок,
- Вінницька область – 196 випадків,
- Волинська область – 185 випадків,
- Дніпропетровська область – 745 випадків,
- Донецька область – 570 випадків,
- Житомирська область – 218 випадків,
- Закарпатська – 129 випадків,
- Запорізька область – 405 випадків,
- Івано-Франківська область – 131 випадок,
- Київська область – 433 випадки,
- Кіровоградська область – 173 випадки,
- Луганська область – 157 випадків,
- Львівська область – 448 випадків,
- Миколаївська область – 245 випадків,
- Одеська область – 454 випадки,
- Полтавська область – 385 випадків,
- Рівненська область – 291 випадок,
- Сумська область – 188 випадків,
- Тернопільська область – 200 випадків,
- Харківська область – 730 випадків,
- Херсонська область – 187 випадків,
- Хмельницька область – 446 випадків,
- Черкаська область – 537 випадків,
- Чернівецька область – 98 випадків,
- Чернігівська область – 327 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу