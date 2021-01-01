Станом на 1 січня 2021 року в Україні загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції інфікувалося 1 064 479 людей. За минулу добу кількість заражених зросла на 9 432.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусної інфекції, створеної Апаратом РНБО України.

Читайте також Новини про коронавірус 31 грудня: в Україні усі вакцини будуть безкоштовні, як розшифрувати ІФА

Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві – 885. Загалом кількість хворих на коронавірус у столиці зросла до 112 356.

На жаль, за минулу добу в Україні померли 147 людей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Станом на 1 січня 2021 року зафіксовано 18 680 летальних випадків серед інфікованих українців.

За 31 грудня 10 016 пацієнтів одужали. Загальна кількість людей, які побороли COVID-19, сягнула 720 тисяч.

Станом на 1 січня в Україні зафіксовано 325 790 активних випадків COVID-19.

Додамо, уряд України замінив адаптивний карантин загальнонаціональним до 28 лютого. Крім того, в країні з 8 по 24 січня діятиме локдаун.

4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу