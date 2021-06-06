У МОЗ України зазначили що, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях, а також у місті Київ (102).
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Також за минулу добу, 5 червня, госпіталізовано 994 особи. На жаль, 42 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 4 516 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 16 749 особу,
- методом ІФА – 3 953 особи,
- експрес-тестами – 11 567 осіб.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
До слова, у вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу, де вакцинують тих людей, які записалися на щеплення через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. На процедуру запрошують за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти й стати в загальну чергу. Як і раніше, пріоритет надається літнім людям.
Дані взяті з Центру громадського здоров'я
У яких містах відкриті Центри COVID-вакцинації 5 – 6 червня
- Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,
- Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,
- Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,
- Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,
- Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
- Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",
- Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",
- Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,
- Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат".
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал