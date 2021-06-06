В Україні за добу виявили 937 нових хворих на коронавірус

6 червня 2021 , 05:16
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Джерело:

МОЗ України

За минулу добу, 5 червня, в Україні зафіксували інфікування коронавірусною інфекцією ще у 937 людей. Серед нових хворих – 50 дітей та 28 медпрацівників.

У МОЗ України зазначили що, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях, а також у місті Київ (102).

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Також за минулу добу, 5 червня, госпіталізовано 994 особи. На жаль, 42 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 4 516 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 16 749 особу,
  • методом ІФА – 3 953 особи,
  • експрес-тестами – 11 567 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 2 214 517 осіб;
  • одужало – 2 093 228 осіб;
  • летальних випадків – 51 182;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 336 155.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

До слова, у вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу, де вакцинують тих людей, які записалися на щеплення через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. На процедуру запрошують за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти й стати в загальну чергу. Як і раніше, пріоритет надається літнім людям.

Дані взяті з Центру громадського здоров'я

У яких містах відкриті Центри COVID-вакцинації 5 – 6 червня

  • Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,
  • Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,
  • Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,
  • Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,
  • Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
  • Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",
  • Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",
  • Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,
  • Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат".

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Сімсек