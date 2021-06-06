В Україні за добу виявили 937 нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 5 червня, в Україні зафіксували інфікування коронавірусною інфекцією ще у 937 людей. Серед нових хворих – 50 дітей та 28 медпрацівників.

У МОЗ України зазначили що, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях, а також у місті Київ (102).

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Також за минулу добу, 5 червня, госпіталізовано 994 особи. На жаль, 42 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 4 516 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16 749 особу,

методом ІФА – 3 953 особи,

експрес-тестами – 11 567 осіб.

захворіло – 2 214 517 осіб;

одужало – 2 093 228 осіб;

летальних випадків – 51 182;

проведено ПЛР-тестувань – 10 336 155.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

До слова, у вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу, де вакцинують тих людей, які записалися на щеплення через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. На процедуру запрошують за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти й стати в загальну чергу. Як і раніше, пріоритет надається літнім людям.

Дані взяті з Центру громадського здоров'я

У яких містах відкриті Центри COVID-вакцинації 5 – 6 червня

Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,

Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,

Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат".

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал