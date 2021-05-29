За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

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Також за минулу добу, 28 травня, в Україні госпіталізовано 1 309 осіб.

На жаль, 156 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало – 10 199 осіб;

За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 25 401 особи,

️ методом ІФА – 10 963 особи,

️ експрес-тестами – 21 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 199 769 особи;

одужало – 2 030 415 осіб;

летальних випадків – 50 388;

проведено ПЛР-тестувань – 10 156 756.

МОЗ наголошує, що дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами – рятує життя.

"При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19", – додали у пресслужбі.