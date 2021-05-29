За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.
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Також за минулу добу, 28 травня, в Україні госпіталізовано 1 309 осіб.
На жаль, 156 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало – 10 199 осіб;
За добу протестовано:
- ️ методом ПЛР – 25 401 особи,
- ️ методом ІФА – 10 963 особи,
- ️ експрес-тестами – 21 020 осіб.
МОЗ наголошує, що дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами – рятує життя.
"При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19", – додали у пресслужбі.