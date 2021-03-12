В Україні за добу виявили майже 13 тисяч нових хворих на коронавірус
За минулу добу, 11 березня, в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 12 946 людей. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу госпіталізовано 3 843 особи.
На жаль, 230 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 11 березня. За добу одужало 4 630 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 438 468 осіб;
- одужало - 1 214 876 осіб;
- летальних випадків – 27 915.
Кількість захворювань в регіонах на коронавірус за 11 березня:
- м. Київ – 896 випадків;
- Вінницька область – 940 випадків;
- Волинська область – 272 випадки;
- Дніпропетровська область – 665 випадків;
- Донецька область – 499 випадків;
- Житомирська область – 1 310 випадків;
- Закарпатська - 568 випадків;
- Запорізька область – 272 випадки;
- Івано-Франківська область – 695 випадків;
- Київська область – 697 випадків;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 704 випадки;
- Миколаївська область – 358 випадків;
- Одеська область – 757 випадків;
- Полтавська область – 304 випадки;
- Рівненська область – 269 випадків;
- Сумська область – 431 випадок;
- Тернопільська область – 566 випадків;
- Харківська область – 688 випадків;
- Херсонська область – 87 випадків;
- Хмельницька область – 491 випадок;
- Черкаська область – 338 випадків;
- Чернівецька область – 658 випадків;
- Чернігівська область – 292 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація з тестуванням
11 березня здійснено 100 718 тестувань (методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980). З початку пандемії коронавірусу в Україні проведено 7 282 107 ПЛР-тестувань.
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