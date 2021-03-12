В Україні за добу виявили майже 13 тисяч нових хворих на коронавірус

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
За минулу добу, 11 березня, в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 12 946 людей. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу госпіталізовано 3 843 особи.
На жаль, 230 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 11 березня. За добу одужало 4 630 пацієнтів.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
11 березня здійснено 100 718 тестувань (методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980). З початку пандемії коронавірусу в Україні проведено 7 282 107 ПЛР-тестувань.
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