В Україні за добу виявили майже 13 тисяч нових хворих на коронавірус

12 березня 2021 , 08:14
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Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

За минулу добу, 11 березня, в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 12 946 людей. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу госпіталізовано 3 843 особи.

На жаль, 230 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 11 березня. За добу одужало 4 630 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 438 468 осіб;
  • одужало - 1 214 876 осіб;
  • летальних випадків – 27 915.

Кількість захворювань в регіонах на коронавірус за 11 березня:

  • м. Київ – 896 випадків;
  • Вінницька область – 940 випадків;
  • Волинська область – 272 випадки;
  • Дніпропетровська область – 665 випадків;
  • Донецька область – 499 випадків;
  • Житомирська область – 1 310 випадків;
  • Закарпатська - 568 випадків;
  • Запорізька область – 272 випадки;
  • Івано-Франківська область – 695 випадків;
  • Київська область – 697 випадків;
  • Кіровоградська область – 78 випадків;
  • Луганська область – 111 випадків;
  • Львівська область – 704 випадки;
  • Миколаївська область – 358 випадків;
  • Одеська область – 757 випадків;
  • Полтавська область – 304 випадки;
  • Рівненська область – 269 випадків;
  • Сумська область – 431 випадок;
  • Тернопільська область – 566 випадків;
  • Харківська область – 688 випадків;
  • Херсонська область – 87 випадків;
  • Хмельницька область – 491 випадок;
  • Черкаська область – 338 випадків;
  • Чернівецька область – 658 випадків;
  • Чернігівська область – 292 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

11 березня здійснено 100 718 тестувань (методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980). З початку пандемії коронавірусу в Україні проведено 7 282 107 ПЛР-тестувань.


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