На жаль, коронавірус забрав життя ще 769 людей. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 68 інфікованих.

До теми Підозра лідеру "антивакцинаторів", виплати щепленим: новини про коронавірус 16 листопада

За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 468 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 20 211 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 16 листопада в Україні провели 118 797 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

  • методом ПЛР – 56132,
  • методом ІФА – 13840,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48825.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1 000) областях та у Києві (1 481).

Нові випадки захворювання в регіонах за добу:

  • Київ – 1 609 випадків;
  • Вінницька область – 733 випадків;
  • Волинська область – 731 випадок;
  • Дніпропетровська область – 1 675 випадків;
  • Донецька область – 1032 випадки;
  • Житомирська область – 456 випадків;
  • Закарпатська область – 344 випадки;
  • Запорізька область – 1 087 випадків;
  • Івано-Франківська область – 642 випадки;
  • Київська область – 1069 випадків;
  • Кіровоградська область – 131 випадок;
  • Луганська область – 328 випадків;
  • Львівська область – 721 випадок;
  • Миколаївська область – 950 випадків;
  • Одеська область – 1 504 випадків;
  • Полтавська область – 1 168 випадків;
  • Рівненська область – 738 випадків;
  • Сумська область – 385 випадків;
  • Тернопільська область – 367 випадків;
  • Харківська область – 639 випадків;
  • Херсонська область – 337 випадків;
  • Хмельницька область – 803 випадки;
  • Черкаська область – 721 випадок;
  • Чернівецька область – 199 випадків;
  • Чернігівська область – 299 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал