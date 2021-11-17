На жаль, коронавірус забрав життя ще 769 людей. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 68 інфікованих.
До теми Підозра лідеру "антивакцинаторів", виплати щепленим: новини про коронавірус 16 листопада
За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 468 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 20 211 хворих.
Охоплення тестування населення
Впродовж 16 листопада в Україні провели 118 797 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:
- методом ПЛР – 56132,
- методом ІФА – 13840,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48825.
Ситуація в регіонах
Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1 000) областях та у Києві (1 481).
Нові випадки захворювання в регіонах за добу:
- Київ – 1 609 випадків;
- Вінницька область – 733 випадків;
- Волинська область – 731 випадок;
- Дніпропетровська область – 1 675 випадків;
- Донецька область – 1032 випадки;
- Житомирська область – 456 випадків;
- Закарпатська область – 344 випадки;
- Запорізька область – 1 087 випадків;
- Івано-Франківська область – 642 випадки;
- Київська область – 1069 випадків;
- Кіровоградська область – 131 випадок;
- Луганська область – 328 випадків;
- Львівська область – 721 випадок;
- Миколаївська область – 950 випадків;
- Одеська область – 1 504 випадків;
- Полтавська область – 1 168 випадків;
- Рівненська область – 738 випадків;
- Сумська область – 385 випадків;
- Тернопільська область – 367 випадків;
- Харківська область – 639 випадків;
- Херсонська область – 337 випадків;
- Хмельницька область – 803 випадки;
- Черкаська область – 721 випадок;
- Чернівецька область – 199 випадків;
- Чернігівська область – 299 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал