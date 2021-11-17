В Україні за добу виявили майже 19 тисяч хворих на коронавірус

За минулу добу, 16 листопада, в Україні виявили 18668 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

На жаль, коронавірус забрав життя ще 769 людей. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 68 інфікованих.

До теми Підозра лідеру "антивакцинаторів", виплати щепленим: новини про коронавірус 16 листопада

За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 468 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 20 211 хворих.

Охоплення тестування населення

Впродовж 16 листопада в Україні провели 118 797 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 56132,

методом ІФА – 13840,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48825.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1 000) областях та у Києві (1 481).

Нові випадки захворювання в регіонах за добу:

Київ – 1 609 випадків;

Вінницька область – 733 випадків;

Волинська область – 731 випадок;

Дніпропетровська область – 1 675 випадків;

Донецька область – 1032 випадки;

Житомирська область – 456 випадків;

Закарпатська область – 344 випадки;

Запорізька область – 1 087 випадків;

Івано-Франківська область – 642 випадки;

Київська область – 1069 випадків;

Кіровоградська область – 131 випадок;

Луганська область – 328 випадків;

Львівська область – 721 випадок;

Миколаївська область – 950 випадків;

Одеська область – 1 504 випадків;

Полтавська область – 1 168 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 385 випадків;

Тернопільська область – 367 випадків;

Харківська область – 639 випадків;

Херсонська область – 337 випадків;

Хмельницька область – 803 випадки;

Черкаська область – 721 випадок;

Чернівецька область – 199 випадків;

Чернігівська область – 299 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 263 417 мешканцям країни. 2 684 584 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 78 754 інфікованих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал