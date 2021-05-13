В Україні за добу виявили майже 7 тисяч нових хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу, 12 травня, підтвердили інфікування коронавірусом у 6 813 людей. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

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Також за минулу добу госпіталізовано 2 569 осіб. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 346 людей. 12 травня також 19 507 пацієнтів.

За добу здійснено 89 490 тестувань (методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 135 886 осіб;

одужало – 1 816 643 особи;

летальних випадків – 47 333;

проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу в Україні щеплено проти коронавірусу 20 386 людей.

людей. 901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.

Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.

Кількість захворювань в регіонах за 12 травня та кількість щеплень:

м. Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;

Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;

Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;

Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;

Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;

Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;

Закарпатська – 104 випадки/ 681 щеплення;

Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;

Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;

Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;

Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;

Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;

Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;

Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;

Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;

Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;

Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;

Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;

Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;

Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;

Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;

Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;

Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;

Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу