За минулу добу, 11 квітня, в Україні коронавірусну інфекцію зафіксували у 7 856 людей. Загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 1 861 105.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 підтвердили у Дніпропетровській області – 1 112. Читайте також Новини про коронавірус 11 квітня: низька ефективність китайських вакцин та успіхи Польщі На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, за минулу добу померло 287 людей. Найбільшу кількість летальних випадків за 11 квітня виявили у Херсонській області (+32), Харківській (+29) та у місті Київ (+42). За весь час пандемії: захворіло – 1 861 105,

померло – 37 301,

одужало – 1 416 215. Новина доповнюється…

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу