В Україні за добу виявили майже 8 тисяч нових хворих на коронавірус

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Джерело:

Дані Апарату РНБО України

За минулу добу, 11 квітня, в Україні коронавірусну інфекцію зафіксували у 7 856 людей. Загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 1 861 105.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 підтвердили у Дніпропетровській області – 1 112.

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На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, за минулу добу померло 287 людей. Найбільшу кількість летальних випадків за 11 квітня виявили у Херсонській області (+32), Харківській (+29) та у місті Київ (+42).

За весь час пандемії:

  • захворіло – 1 861 105,
  • померло – 37 301,
  • одужало – 1 416 215.

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