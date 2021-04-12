В Україні за добу виявили майже 8 тисяч нових хворих на коронавірус

Джерело:Дані Апарату РНБО України
За минулу добу, 11 квітня, в Україні коронавірусну інфекцію зафіксували у 7 856 людей. Загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 1 861 105.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 підтвердили у Дніпропетровській області – 1 112.
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На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, за минулу добу померло 287 людей. Найбільшу кількість летальних випадків за 11 квітня виявили у Херсонській області (+32), Харківській (+29) та у місті Київ (+42).
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