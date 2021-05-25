В Україні за добу виявили нових 2 608 випадків зараження COVID-19: статистика

Станом на 25 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 608 нових випадків захворювань на коронавірусну інфекцію COVID-19. Серед них – 76 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 854 осіб. На жаль, 249 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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17 504 пацієнтів одужали. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23 440 осіб,

методом ІФА – 12 650 осіб,

експрес-тестами – 16 189 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 186 463 особи;

одужало – 1 975 064 особи;

летальних випадків – 49 685;

проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.

Додамо, з 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу