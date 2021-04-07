В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових COVID-хворих
За минулу добу, 6 квітня, в Україні підтвердили 15 415 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.
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Також за минулу добу️
️госпіталізовано – 5 587 осіб;
️летальних випадків – 481;
️одужало – 11 472 особи;
️здійснено тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).
За весь час пандемії в Україні️
захворіло – 1 784 579 осіб;
одужало – 1 373 851 особа;
летальних випадків – 35 498;
проведено ПЛР-тестувань – 8 456 635.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.
15 585 людей щеплено проти COVID-19 за добу 06 квітня 2021 року в Україні.
320 265 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 1 417 випадків/ 1 819 щеплень;
Вінницька область – 562 випадки/ 610 щеплень;
Волинська область – 390 випадків/ 510 щеплень;
Дніпропетровська область – 671 випадок/ 1 170 щеплень;
Донецька область – 650 випадків/ 540 щеплень;
Житомирська область – 465 випадків/ 630 щеплень;
Закарпатська – 331 випадок/ 420 щеплень;
Запорізька область – 733 випадки/ 870 щеплень;
Івано-Франківська область – 195 випадків/ 627 щеплень;
Київська область – 1 092 випадки/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 105 випадків/ 610 щеплень;
Луганська область – 254 випадки/ 430 щеплень;
Львівська область – 1 085 випадків/ 1 349 щеплень;
Миколаївська область – 412 випадків/ 680 щеплень;
Одеська область – 1 236 випадків/ 580 щеплень;
Полтавська область – 482 випадки/ 830 щеплень;
Рівненська область – 666 випадків/ 580 щеплень;
Сумська область – 586 випадків/ 270 щеплень;
Тернопільська область – 569 випадків/ 620 щеплень;
Харківська область – 1 017 випадків/ 560 щеплень;
Херсонська область – 294 випадки/ 40 щеплень;
Хмельницька область – 912 випадків/ 990 щеплень;
Черкаська область – 745 випадків/ 300 щеплень;
Чернівецька область – 351 випадок/ 400 щеплень;
Чернігівська область – 195 випадків/ 150 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
️Щеплення проводилось 127 мобільними бригадами з імунізації та 755 пунктами щеплення.
️Станом на 06 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 419 379 людей.
Отримуйте інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 з надійних джерел: офіційних ресурсів МОЗ. Зокрема, з порталу vaccination.covid19.gov.ua
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних!
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