Як змінилась ситуація з COVID

Серед інфікованих – 196 дитина та 46 медпрацівників. Допомоги лікарів потребували 824 пацієнти. Їх госпіталізували до лікарень з ускладненими симптомами коронавірусу.

Увага Скільки Дельти в Україні, ускладнення від недуги: новини про коронавірус 3 вересня

Померли внаслідок хвороби 44 пацієнти. Водночас видужали 1 447 людей.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 25 637 осіб;
  • методом ІФА – 7 979 осіб;
  • експрес-тестами – 23 234 особи.

Загалом провели 12 081 160 ПЛР-тестувань

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 339 випадків;
  • Вінницька область – 63 випадки;
  • Волинська область – 46 випадків;
  • Дніпропетровська область – 173 випадки;
  • Донецька область – 131 випадок;
  • Житомирська область – 76 випадків;
  • Закарпатська область – 31 випадок;
  • Запорізька область – 79 випадків;
  • Івано-Франківська область – 72 випадки;
  • Київська область – 138 випадків;
  • Кіровоградська область – 17 випадків;
  • Луганська область – 85 випадків;
  • Львівська область – 183 випадки;
  • Миколаївська область – 39 випадків;
  • Одеська область – 208 випадків;
  • Полтавська область – 79 випадків;
  • Рівненська область – 71 випадок;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Тернопільська область – 52 випадки;
  • Харківська область – 216 випадків;
  • Херсонська область – 67 випадків;
  • Хмельницька область – 78 випадків;
  • Черкаська область – 58 випадків;
  • Чернівецька область – 193 випадки;
  • Чернігівська область – 94 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу 3 вересня – 167 489 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані – 117 819 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 9 678 454 щеплення.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– наголосили у МОЗ.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Дані: ВООЗ /Інфографіка 24 каналу

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