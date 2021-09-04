В Україні за добу виявили понад 2,6 тисячі хворих на COVID-19
Джерело:МОЗ
Станом на 4 вересня в Україні впродовж доби виявили 2 614 випадків захворювання на коронавірус. Так, Україна перебуває на 34 місці серед країн світу за кількістю нових смертей від COVID-19 та на 6 — серед європейських країн.
Як змінилась ситуація з COVID
Серед інфікованих – 196 дитина та 46 медпрацівників. Допомоги лікарів потребували 824 пацієнти. Їх госпіталізували до лікарень з ускладненими симптомами коронавірусу.
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Померли внаслідок хвороби 44 пацієнти. Водночас видужали 1 447 людей.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 25 637 осіб;
- методом ІФА – 7 979 осіб;
- експрес-тестами – 23 234 особи.
Загалом провели 12 081 160 ПЛР-тестуваньУвага! Від початку пандемії COVID-19 в Україні 2 296 155 підтверджених випадків захворювання. Загалом одужали – 2 212 313 людей.
Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 53 966 мешканців країни.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 339 випадків;
- Вінницька область – 63 випадки;
- Волинська область – 46 випадків;
- Дніпропетровська область – 173 випадки;
- Донецька область – 131 випадок;
- Житомирська область – 76 випадків;
- Закарпатська область – 31 випадок;
- Запорізька область – 79 випадків;
- Івано-Франківська область – 72 випадки;
- Київська область – 138 випадків;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 85 випадків;
- Львівська область – 183 випадки;
- Миколаївська область – 39 випадків;
- Одеська область – 208 випадків;
- Полтавська область – 79 випадків;
- Рівненська область – 71 випадок;
- Сумська область – 26 випадків;
- Тернопільська область – 52 випадки;
- Харківська область – 216 випадків;
- Херсонська область – 67 випадків;
- Хмельницька область – 78 випадків;
- Черкаська область – 58 випадків;
- Чернівецька область – 193 випадки;
- Чернігівська область – 94 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
За минулу добу 3 вересня – 167 489 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані – 117 819 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 9 678 454 щеплення.
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– наголосили у МОЗ.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Дані: ВООЗ /Інфографіка 24 каналу
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