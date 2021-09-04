В Україні за добу виявили понад 2,6 тисячі хворих на COVID-19

Станом на 4 вересня в Україні впродовж доби виявили 2 614 випадків захворювання на коронавірус. Так, Україна перебуває на 34 місці серед країн світу за кількістю нових смертей від COVID-19 та на 6 — серед європейських країн.

Як змінилась ситуація з COVID

Серед інфікованих – 196 дитина та 46 медпрацівників. Допомоги лікарів потребували 824 пацієнти. Їх госпіталізували до лікарень з ускладненими симптомами коронавірусу.

Увага Скільки Дельти в Україні, ускладнення від недуги: новини про коронавірус 3 вересня

Померли внаслідок хвороби 44 пацієнти. Водночас видужали 1 447 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 25 637 осіб;

методом ІФА – 7 979 осіб;

експрес-тестами – 23 234 особи.

Загалом провели 12 081 160 ПЛР-тестувань

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 339 випадків;

Вінницька область – 63 випадки;

Волинська область – 46 випадків;

Дніпропетровська область – 173 випадки;

Донецька область – 131 випадок;

Житомирська область – 76 випадків;

Закарпатська область – 31 випадок;

Запорізька область – 79 випадків;

Івано-Франківська область – 72 випадки;

Київська область – 138 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 39 випадків;

Одеська область – 208 випадків;

Полтавська область – 79 випадків;

Рівненська область – 71 випадок;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 52 випадки;

Харківська область – 216 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 78 випадків;

Черкаська область – 58 випадків;

Чернівецька область – 193 випадки;

Чернігівська область – 94 випадки.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні 2 296 155 підтверджених випадків захворювання. Загалом одужали – 2 212 313 людей.Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 53 966 мешканців країни.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу 3 вересня – 167 489 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані – 117 819 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 9 678 454 щеплення.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– наголосили у МОЗ.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Дані: ВООЗ /Інфографіка 24 каналу

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