В Україні менше 300 випадків коронавірусу за добу: госпіталізованих майже вдвічі більше

За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксували 286 нових випадків інфікування коронавірусом. З них 19 дітей та 2 медпрацівників.

Свіжі дані про коронавірус

За цей самий період до лікарень госпіталізували 422 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 12 пацієнти померли.

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Разом з тим, вдалося одужати – 159 людям.

Темпи тестування

За добу протестували:

методом ПЛР – 26 197 осіб,

методом ІФА – 2 823 осіб,

експрес-тестами – 10 386 осіб.

Загалом станом на 25 липня в країні провели 11 271 382 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 85 випадків;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 21 випадок;

Донецька область – 4 випадки;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 11 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 4 випадки;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 23 випадки;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 12 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 9 випадків;

Херсонська область – 14 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 248 450 осіб. На жаль, померли 52 847 людей. Побороли недугу – 2 184 195 осіб.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу