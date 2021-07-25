В Україні менше 300 випадків коронавірусу за добу: госпіталізованих майже вдвічі більше
25 липня 2021 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксували 286 нових випадків інфікування коронавірусом. З них 19 дітей та 2 медпрацівників.
Свіжі дані про коронавірус
За цей самий період до лікарень госпіталізували 422 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 12 пацієнти померли.
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Разом з тим, вдалося одужати – 159 людям.
Темпи тестування
За добу протестували:
- методом ПЛР – 26 197 осіб,
- методом ІФА – 2 823 осіб,
- експрес-тестами – 10 386 осіб.
Загалом станом на 25 липня в країні провели 11 271 382 ПЛР-тестувань.Увага! За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 248 450 осіб. На жаль, померли 52 847 людей. Побороли недугу – 2 184 195 осіб.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 85 випадків;
- Вінницька область – 16 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 21 випадок;
- Донецька область – 4 випадки;
- Житомирська область – 10 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 3 випадки;
- Київська область – 11 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 4 випадки;
- Львівська область – 19 випадків;
- Миколаївська область – 5 випадків;
- Одеська область – 23 випадки;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 2 випадки;
- Сумська область – 12 випадків;
- Тернопільська область – 4 випадки;
- Харківська область – 9 випадків;
- Херсонська область – 14 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 5 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.