В Україні менше 300 випадків коронавірусу за добу: госпіталізованих майже вдвічі більше

25 липня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксували 286 нових випадків інфікування коронавірусом. З них 19 дітей та 2 медпрацівників.

Свіжі дані про коронавірус

За цей самий період до лікарень госпіталізували 422 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 12 пацієнти померли.

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Разом з тим, вдалося одужати – 159 людям.

Темпи тестування

За добу протестували:

  • методом ПЛР – 26 197 осіб,
  • методом ІФА – 2 823 осіб,
  • експрес-тестами – 10 386 осіб.

Загалом станом на 25 липня в країні провели 11 271 382 ПЛР-тестувань.

Увага! За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 248 450 осіб. На жаль, померли  52 847 людей. Побороли недугу – 2 184 195 осіб.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 85 випадків;
  • Вінницька область – 16 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 21 випадок;
  • Донецька область – 4 випадки;
  • Житомирська область – 10 випадків;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Запорізька область – 18 випадків;
  • Івано-Франківська область – 3 випадки;
  • Київська область – 11 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 4 випадки;
  • Львівська область – 19 випадків;
  • Миколаївська область – 5 випадків;
  • Одеська область – 23 випадки;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Рівненська область – 2 випадки;
  • Сумська область – 12 випадків;
  • Тернопільська область – 4 випадки;
  • Харківська область – 9 випадків;
  • Херсонська область – 14 випадків;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 5 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Автор: Аліна Оліховська