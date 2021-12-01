В Україні за листопад зробили понад 7 мільйонів щеплень проти COVID-19

В Україні продовжують нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, за листопад здійснили понад 7 мільйонів щеплень.

Добова статистика вакцинації

За добу 30 листопада 2021 року в Україні щеплення проти коронавірусу отримала 233 471 людина. Зокрема, першу дозу отримали 76 979 людей, другу дозу – 156 492 людини, вони завершили процес імунізації.

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Щеплення проводили: 1 035 мобільні бригади з імунізації, 3 244 пункти щеплення та 467 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 13 468 635 людей:

з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей.

Загалом проведено 24 747 760 щеплень.

Згідно з національним планом, щомісяця повинні робити щонайменше 8 мільйонів щеплень

Увага! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в Україні планують проводити щеплення бустерною дозою вакцин проти COVID-19 уже з січня-лютого, а можливо, й раніше.

Це залежиться від багатьох факторів, зокрема, від того, як швидко в Україні вакцинують 60% населення принаймні однією дозою, або двома дозами – 50%.

Які вакцини використовували найчастіше

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 425 422,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 637 135,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 298 421.

Нагадаємо, що МОЗ вирішило скоротити термін дії "жовтого" сертифікату до 30 днів, раніше він діяв 120 днів. Цей документ підтверджує проведення першого щеплення від COVID-19.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу