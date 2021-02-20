В Україні за минулу добу виявили 6 295 нових хворих на COVID-19

Джерело:24 канал
Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні виявлено 1 299 967 підтверджених випадків інфікування COVID-19.
За минулу добу, 19 лютого, кількість підтверджених хворих на коронавірус збільшилася на 6 295. Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що серед нових випадків – 429 дітей та 223 медпрацівники.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).
Також за минулу добу госпіталізовано 2 225 осіб. 73 людини, на жаль, померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
За добу здійснено 67 017 тестувань за добу (методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу