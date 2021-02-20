В Україні за минулу добу виявили 6 295 нових хворих на COVID-19

Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні виявлено 1 299 967 підтверджених випадків інфікування COVID-19.

За минулу добу, 19 лютого, кількість підтверджених хворих на коронавірус збільшилася на 6 295. Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що серед нових випадків – 429 дітей та 223 медпрацівники.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

Також за минулу добу госпіталізовано 2 225 осіб. 73 людини, на жаль, померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

За добу здійснено 67 017 тестувань за добу (методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 299 967 осіб;

одужало – 1 144 516 осіб;

летальних випадків – 25 045;

проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

м. Київ – 415 випадків;

Вінницька область – 554 випадки;

Волинська область – 166 випадків;

Дніпропетровська область – 290 випадків;

Донецька область – 168 випадків;

Житомирська область – 369 випадків;

Закарпатська область – 414 випадків;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 738 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 42 випадки;

Луганська область – 45 випадків;

Львівська область – 420 випадків;

Миколаївська область – 163 випадки;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 138 випадків;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 143 випадки;

Тернопільська область – 203 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 522 випадки;

Чернігівська область – 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу