З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні COVID-19 вже підтвердили у 1 401 228 осіб. За минулу добу кількість зафіксованих випадків збільшилася на 7 167.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хвормих за минулу добу – 466 дітей та 172 медпрацівники. Читайте також Новини про коронавірус 6 березня: де не вистачає ліжок з киснем, Далай-лама вакцинувався Новина доповнюється...

Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу