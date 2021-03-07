В Україні за минулу добу виявили 7 167 нових хворих на коронавірус

7 березня 2021 , 08:21
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Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні COVID-19 вже підтвердили у 1 401 228 осіб. За минулу добу кількість зафіксованих випадків збільшилася на 7 167.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хвормих за минулу добу – 466 дітей та 172 медпрацівники.

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