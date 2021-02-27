В Україні за минулу добу виявили 8 172 хворих на коронавірус
Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили 1 342 016 випадків зараження. За минулу добу, 26 лютого, кількість хворих зросла на 8 172.
Джерело:24 канал
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих за добу – 519 дітей та 292 медпрацівники.
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26 лютого було госпіталізовано 2 806 осіб. 151 людина, на жаль, померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. 4 766 осіб одужало.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу здійснено 78 040 тестувань за добу (методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336). З початку пандемії проведено 6 881 688 ПЛР-тестувань.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 342 016 осіб;
- одужало – 1 168 321 особа;
- летальних випадків – 25 893.
Кількість захворювань на COVID-19 в регіонах за добу:
- м. Київ – 580 випадків;
- Вінницька область – 694 випадки;
- Волинська область – 182 випадки;
- Дніпропетровська область – 323 випадки;
- Донецька область – 167 випадків;
- Житомирська область – 506 випадків;
- Закарпатська область – 621 випадок;
- Запорізька область – 166 випадків;
- Івано-Франківська область – 892 випадки;
- Київська область – 447 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 696 випадків;
- Миколаївська область – 219 випадків;
- Одеська область – 263 випадки;
- Полтавська область – 151 випадок;
- Рівненська область – 142 випадки;
- Сумська область – 120 випадків;
- Тернопільська область – 247 випадків;
- Харківська область – 402 випадки;
- Херсонська область – 43 випадки;
- Хмельницька область – 272 випадки;
- Черкаська область – 116 випадків;
- Чернівецька область – 670 випадків;
- Чернігівська область – 157 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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