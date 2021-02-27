В Україні за минулу добу виявили 8 172 хворих на коронавірус

Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили 1 342 016 випадків зараження. За минулу добу, 26 лютого, кількість хворих зросла на 8 172.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих за добу – 519 дітей та 292 медпрацівники.

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26 лютого було госпіталізовано 2 806 осіб. 151 людина, на жаль, померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. 4 766 осіб одужало.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу здійснено 78 040 тестувань за добу (методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336). З початку пандемії проведено 6 881 688 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 342 016 осіб;

одужало – 1 168 321 особа;

летальних випадків – 25 893.

Кількість захворювань на COVID-19 в регіонах за добу:

м. Київ – 580 випадків;

Вінницька область – 694 випадки;

Волинська область – 182 випадки;

Дніпропетровська область – 323 випадки;

Донецька область – 167 випадків;

Житомирська область – 506 випадків;

Закарпатська область – 621 випадок;

Запорізька область – 166 випадків;

Івано-Франківська область – 892 випадки;

Київська область – 447 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 696 випадків;

Миколаївська область – 219 випадків;

Одеська область – 263 випадки;

Полтавська область – 151 випадок;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 402 випадки;

Херсонська область – 43 випадки;

Хмельницька область – 272 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 670 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу