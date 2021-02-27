В Україні за минулу добу виявили 8 172 хворих на коронавірус

Джерело:24 канал
Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили 1 342 016 випадків зараження. За минулу добу, 26 лютого, кількість хворих зросла на 8 172.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих за добу – 519 дітей та 292 медпрацівники.
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26 лютого було госпіталізовано 2 806 осіб. 151 людина, на жаль, померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. 4 766 осіб одужало.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.
За минулу добу здійснено 78 040 тестувань за добу (методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336). З початку пандемії проведено 6 881 688 ПЛР-тестувань.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу