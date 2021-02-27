В Україні за минулу добу виявили 8 172 хворих на коронавірус

27 лютого 2021 , 08:19
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Джерело:

24 канал

Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили 1 342 016 випадків зараження. За минулу добу, 26 лютого, кількість хворих зросла на 8 172.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих за добу – 519 дітей та 292 медпрацівники.

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26 лютого було госпіталізовано 2 806 осіб. 151 людина, на жаль, померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. 4 766 осіб одужало.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу здійснено 78 040 тестувань за добу (методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336). З початку пандемії проведено 6 881 688 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 342 016 осіб;
  • одужало – 1 168 321 особа;
  • летальних випадків – 25 893.

Кількість захворювань на COVID-19 в регіонах за добу:

  • м. Київ – 580 випадків;
  • Вінницька область – 694 випадки;
  • Волинська область – 182 випадки;
  • Дніпропетровська область – 323 випадки;
  • Донецька область – 167 випадків;
  • Житомирська область – 506 випадків;
  • Закарпатська область – 621 випадок;
  • Запорізька область – 166 випадків;
  • Івано-Франківська область – 892 випадки;
  • Київська область – 447 випадків;
  • Кіровоградська область – 63 випадки;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Львівська область – 696 випадків;
  • Миколаївська область – 219 випадків;
  • Одеська область – 263 випадки;
  • Полтавська область – 151 випадок;
  • Рівненська область – 142 випадки;
  • Сумська область – 120 випадків;
  • Тернопільська область – 247 випадків;
  • Харківська область – 402 випадки;
  • Херсонська область – 43 випадки;
  • Хмельницька область – 272 випадки;
  • Черкаська область – 116 випадків;
  • Чернівецька область – 670 випадків;
  • Чернігівська область – 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу