Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіла 2 025 271 людина, 42 323 – померли від ускладнень, 1 572 528 – одужали.
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Станом на 25 квітня в Україні хворіє 410 420 людей. Найбільше випадків інфікування підтверджено у Києві (191 495 випадків з початку пандемії), у Харківській області (132 191 випадок) та в Одеській області (131 112 випадків).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
Про нових хворих розповів очільник МОЗ Максим Степанов. Серед нових хворих, в яких 24 квітня підтвердили коронавірус, є 331 дитина та 98 медпрацівників.
Дані взяті з фейсбук-сторінки Максима Степанова
Також за минулу добу госпіталізовано 3 688 осіб. На жаль, 231 людина померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Одужало – 6 574 особи.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу, 24 квітня, здійснено 54 270 тестувань (методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522). За весь час пандемії в Україні проведено 9 240 911 ПЛР-тестувань.
Як триває вакцинація в Україні: дані станом на 25 квітня
- 24 квітня в Україні вакцинована 4 531 людина проти COVID-19.
- 526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.
- З них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном).
- Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.
- Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;
- Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;
- Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;
- Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;
- Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;
- Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;
- Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;
- Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;
- Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;
- Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;
- Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;
- Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;
- Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;
- Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;
- Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;
- Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;
- Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;
- Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;
- Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;
- Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;
- Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;
- Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;
- Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;
- Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу