Заборонили препарат Bimatoprost Ophthalmic Solution
Згідно із документом, в Україні заборонили реалізацію та застосування всіх серій медичного препарату Bimatoprost Ophthalmic Solution об’ємом 3 мл у концентрації 0,03% виробництва індійської компанії SUN PHARMA.
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Також під забороною засіб Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w/v по 3 мл від фармацевтичної компанії із Індії Ajanta pharma limited.
Чому заборонили засіб
Препарати заборонили через виявлення незареєстрованих лікарських засобів із маркуванням іноземними мовами.
Усі заклади, де наявні такі препарати, повинні вилучити їх з обігу і знищити, а також поінформувати відповідний територіальний орган Держлікслужби.