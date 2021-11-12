В Україні заборонили популярний препарат для жінок: засіб небезпечний для здоров'я
Джерело:ДІАС
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила на території України лікарський засіб Bimatoprost Ophthalmic Solution та Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w/v.
Заборонили препарат Bimatoprost Ophthalmic Solution
Згідно із документом, в Україні заборонили реалізацію та застосування всіх серій медичного препарату Bimatoprost Ophthalmic Solution об’ємом 3 мл у концентрації 0,03% виробництва індійської компанії SUN PHARMA.
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Також під забороною засіб Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w/v по 3 мл від фармацевтичної компанії із Індії Ajanta pharma limited.
Чому заборонили засіб
Препарати заборонили через виявлення незареєстрованих лікарських засобів із маркуванням іноземними мовами.Важливо! У Держлікслужбі наголошують, що такі засоби можуть бути небезпечними, нести потенційну загрозу життю та здоров'ю.
Усі заклади, де наявні такі препарати, повинні вилучити їх з обігу і знищити, а також поінформувати відповідний територіальний орган Держлікслужби.