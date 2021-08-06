Під заборону підлягає продаж ліків через інтернет та доставку. Ініціатива має на меті обмежити вільний доступ дітей до медичних препаратів.
Також на тему: Коли введуть рецептурний продаж антибіотиків в Україні
Заборона продажу ліків дітям
Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам,
– йдеться на сайті глави держави.
Там пояснюють, що препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати й без нього. Для перевірку віку, особа, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, повинна вимагати документ, який може підтвердити вік.
Якщо покупець відмовляється показати документи – продаж ліків такій особі забороняється. Раніше відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада 15 липня.
Відповідальність за недотримання закону
Закон передбачає адміністративну відповідальність та штрафи до порушників:
- продаж та доставка ліків дітям – від 6,8 до 13,6 тисячі гривень;
- якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень.
Що передувало цьому
В кінці минулого року, на початку цього року у тіктоці почали поширювати челендж "Випий 40 таблеток і подивись, що буде". Це могло вплинути на кількість підліткових самогубств і нещасних випадків.