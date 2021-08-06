Під заборону підлягає продаж ліків через інтернет та доставку. Ініціатива має на меті обмежити вільний доступ дітей до медичних препаратів.

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Заборона продажу ліків дітям

Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам,

– йдеться на сайті глави держави.

Там пояснюють, що препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати й без нього. Для перевірку віку, особа, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, повинна вимагати документ, який може підтвердити вік.

Якщо покупець відмовляється показати документи – продаж ліків такій особі забороняється. Раніше відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада 15 липня.

Відповідальність за недотримання закону

Закон передбачає адміністративну відповідальність та штрафи до порушників:

продаж та доставка ліків дітям – від 6,8 до 13,6 тисячі гривень;

якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень.

Що передувало цьому

В кінці минулого року, на початку цього року у тіктоці почали поширювати челендж "Випий 40 таблеток і подивись, що буде". Це могло вплинути на кількість підліткових самогубств і нещасних випадків.