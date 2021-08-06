В Україні заборонили продавати ліки дітям

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє продаж лікарських препаратів дітям. За новими вимогами, діти до 14 років не можуть самостійно купити ці засоби.

Під заборону підлягає продаж ліків через інтернет та доставку. Ініціатива має на меті обмежити вільний доступ дітей до медичних препаратів.

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Заборона продажу ліків дітям

Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам,

– йдеться на сайті глави держави.

Там пояснюють, що препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати й без нього. Для перевірку віку, особа, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, повинна вимагати документ, який може підтвердити вік.

Якщо покупець відмовляється показати документи – продаж ліків такій особі забороняється. Раніше відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада 15 липня.

Відповідальність за недотримання закону

Закон передбачає адміністративну відповідальність та штрафи до порушників:

продаж та доставка ліків дітям – від 6,8 до 13,6 тисячі гривень;

якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень.

Що передувало цьому

В кінці минулого року, на початку цього року у тіктоці почали поширювати челендж "Випий 40 таблеток і подивись, що буде". Це могло вплинути на кількість підліткових самогубств і нещасних випадків.