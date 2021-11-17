В Україні штрафуватимуть за продаж ліків дітям: Рада ухвалила закон

В Україні ввели штрафи за продаж лікарських препаратів дітям віком до 14 років. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила в цілому 17 листопада.

За документ голосували у 2 читанні. Ініціативу підтримали 315 народних обранців, проти голосів не було, утримались – четверо.

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Головні положення закону

Продаж або доставка ліків малолітнім дітям передбачене покарання – штраф особі, що здійснює торгівлю лікарськими засобами.

Сума штрафу – від 6 800 до 13 600 гривень

Якщо правопорушення було вчинене повторно, то штраф вже буде більшим – від 13 600 до 23 800 гривень.

Згідно з Цивільним кодексом України, малолітня дитина – це дитина віком до 14 років.

Продаж ліків дітям заборонили ще влітку

Зазначимо, що Верховна Рада ще у липні 2021 року заборонила продаж ліків неповнолітнім. Тоді за це проголосував 341 народний обранець. Згідно з документом, продаж ліків, в тому числі дистанційним способом, малолітнім особам заборонений.

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Якщо особа, яка здійснює торгівлю ліками, сумнівається у віці покупця, то може вимагати у нього паспорт або інші документи.