Що передбачає закон

Закон забороняє відпуск ліків, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, малолітнім особам, а також доставку препаратів кінцевому споживачу – малолітній особі.

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Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік,

– йдеться у тексті закону.

У разі відмови покупця надати такий документ ліки такій особі не продадуть.

У пояснювальній записці йдеться, що цим законом хочуть запобігти випадкам самогубства серед дітей.

Примітка! Щороку у світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством.

Згідно з запискою, лише у Києві за останні два роки зафіксували 60 спроб дитячих самогубств, з початку 2021 року таких випадків було 25.

Водночас другий найбільш поширений спосіб такої смерті — використання ліків (причому близько 60% таких самогубств припадають на дітей).

Що передувало ухваленню цього закону?

Взимку 2020 – 2021 років у тіктоці почали поширювати челендж "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".

Частково тому в Україні зросла кількість підліткових самогубств і нещасних випадків.

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