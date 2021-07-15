В Україні заборонили продаж ліків дітям
Джерело:24 канал
Верховна рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім. Депутати ухвалили законопроєкт №5122 у другому читанні – "за" проголосував 341 нардеп.
Що передбачає закон
Закон забороняє відпуск ліків, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, малолітнім особам, а також доставку препаратів кінцевому споживачу – малолітній особі.
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Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік,
– йдеться у тексті закону.
У разі відмови покупця надати такий документ ліки такій особі не продадуть.
У пояснювальній записці йдеться, що цим законом хочуть запобігти випадкам самогубства серед дітей.Примітка! Щороку у світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством.
Згідно з запискою, лише у Києві за останні два роки зафіксували 60 спроб дитячих самогубств, з початку 2021 року таких випадків було 25.
Водночас другий найбільш поширений спосіб такої смерті — використання ліків (причому близько 60% таких самогубств припадають на дітей).
Що передувало ухваленню цього закону?
Взимку 2020 – 2021 років у тіктоці почали поширювати челендж "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".
Частково тому в Україні зросла кількість підліткових самогубств і нещасних випадків.
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