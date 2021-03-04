З 10 тисяч – 126 випадків: що відомо про побічні ефекти від вакцини CoviShield
В Україні зафіксували 126 повідомлень про побічні ефекти від вакцини CoviShield. Ця кількість становить трохи більше 1% від усіх щеплених.
Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
Один випадок кваліфікований як серйозний та призвів до госпіталізації людини. Однак Максим Степанов у ефірі передачі "Право на владу" заявив, що у цієї особи лише піднялася температура до 39 градусів.
Читайте також Фейки та міфи, – Степанов про відмову медиків від вакцинації
Вакцинувалися майже 10 тисяч українців
Протягом останньої доби, 3 березня, вакцинувалися від коронавірусу 2 680 українців.
- Найменше – у Закарпатській області (30);
- Найбільше – у Дніпропетровській області (350);
За тиждень щеплення від COVID-19 отримали майже 10 тисяч громадян України.
Процес вакцинації йде повільно
Михайло Радуцький також звернув увагу на те, що наразі в країні залучили лише 45 мобільних бригад з імунізації.
Вакцина безпечна – і це добре. Але чому так повільно просувається процес щеплення? Нам анонсували 500 мобільних бригад. Працює лише 10% від запланованої кількості. Вся перша партія вакцин розвезена по регіональних складах,
– написав він.
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні 24 лютого 2021 року розпочався перший етап вакцинації. Першу дозу препарату CoviShield тоді отримав медик.
- Препарат CoviShield першим став доступним в Україні. Його виготовляє британська компанія AstraZeneca.
- Максим Степанов 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу.
- Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко вакцинувалися наступного дня.
Поділитися новиною