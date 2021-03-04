В Україні зафіксували 126 повідомлень про побічні ефекти від вакцини CoviShield. Ця кількість становить трохи більше 1% від усіх щеплених.

Один випадок кваліфікований як серйозний та призвів до госпіталізації людини. Однак Максим Степанов у ефірі передачі "Право на владу" заявив, що у цієї особи лише піднялася температура до 39 градусів.

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Вакцинувалися майже 10 тисяч українців

Протягом останньої доби, 3 березня, вакцинувалися від коронавірусу 2 680 українців.

Найменше – у Закарпатській області (30);

Найбільше – у Дніпропетровській області (350);

За тиждень щеплення від COVID-19 отримали майже 10 тисяч громадян України.

Процес вакцинації йде повільно

Михайло Радуцький також звернув увагу на те, що наразі в країні залучили лише 45 мобільних бригад з імунізації.

Вакцина безпечна – і це добре. Але чому так повільно просувається процес щеплення? Нам анонсували 500 мобільних бригад. Працює лише 10% від запланованої кількості. Вся перша партія вакцин розвезена по регіональних складах,

– написав він.

Вакцинація в Україні: коротко



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу