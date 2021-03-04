З 10 тисяч – 126 випадків: що відомо про побічні ефекти від вакцини CoviShield

Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
В Україні зафіксували 126 повідомлень про побічні ефекти від вакцини CoviShield. Ця кількість становить трохи більше 1% від усіх щеплених.
Один випадок кваліфікований як серйозний та призвів до госпіталізації людини. Однак Максим Степанов у ефірі передачі "Право на владу" заявив, що у цієї особи лише піднялася температура до 39 градусів.
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Протягом останньої доби, 3 березня, вакцинувалися від коронавірусу 2 680 українців.
За тиждень щеплення від COVID-19 отримали майже 10 тисяч громадян України.
Михайло Радуцький також звернув увагу на те, що наразі в країні залучили лише 45 мобільних бригад з імунізації.
Вакцина безпечна – і це добре. Але чому так повільно просувається процес щеплення? Нам анонсували 500 мобільних бригад. Працює лише 10% від запланованої кількості. Вся перша партія вакцин розвезена по регіональних складах,
– написав він.