В Україні зафіксували нову мутацію штаму Омікрон
В Україні виявили мутацію штаму коронавірусу Омікрон BA.2. Відомо, що він швидше поширюється, ніж його "старший брат".
Але це не масове явище – поки що в країні фіксують лише поодинокі випадки BA.2. Про це під час брифінгу 18 лютого розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
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Стосовно варіантів BA.1, BA.2 – так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму Омікрон, то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння,
– заявив Кузін.
Чому нова версія Омікрону викликає занепокоєння
Річ у тім, що BA.2 ще швидше передається, ніж початковий варіант штаму Омікрон. Окрім цього, він викликає трішки важчий перебіг.
Але хороша новина полягає в тому, що в Україні його не фіксують масово. Це поодинокі випадки – зазвичай серед тих людей, які повернулися з-за кордону.
Санітарний лікар наголосив на тому, що новий варіант коронавірусу не такий важкий, як Дельта і не викликає таку потребу в кисні. Усі математичні моделі свідчать, що він не несе суттєвого впливу на важкість епідемічної хвилі. Як пояснив Кузін, BA.2 "представляє інтерес лише з точки зору епідеміології".
Що відомо про підваріант Омікрону BA.2
- Цей штам зафіксували на початку 2022 і поки що про нього відомо не надто багато.
- Він має 28 додаткових мутацій і поширюється швидше за свого попередника. Данські медики з'ясували, що ймовірність захворіти на нього при контакті з родичем, що заразився, на 33% більша, ніж при контакті з первісним варіантом Омікрону.
- Днями японські вірусологи з'ясували, що BA.2 краще розмножується у легенях і спричиняє в них важчі зміни, ніж BA.1.