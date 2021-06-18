В Україні зафіксували рекорд щеплених проти COVID-19 за добу

За минулу добу, 17 червня, в Україні 81 713 людини щеплено проти коронавірусної інфекції COVID-19.

У МОЗ України повідомили, що одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані – 23 743 людини.

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Протягом доби працювали 618 мобільних бригад і 964 пункти щеплення.

Станом на 17 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 707 599 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 989 398 щеплень.

Впродовж 17 червня українців вакцинували такими препаратами: