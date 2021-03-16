Нині у світі циркулюють тисячі штамів коронавірусу. Достеменно відомо, що в Україні зафіксували 18 з них.

Поки що Україна не має можливості самостійно досліджувати нові штами COVID-19. Тож зразки інфікованих, у яких підозрюють наявність нових штамів, відправляють на дослідження до визначених ВООЗ лабораторій для секвенування.

До теми "Британський" штам коронавірусу виявили у ще двох областях України

Раніше отримані результати секвенування з Клініки Шаріте виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів — генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та інші), Азії, Великої Британії та Австралії,

– йдеться в повідомлення Центру громадського здоров'я.

Також стало відомо, що "британський" штам коронавірусу офіційно зареєстрували у 3 областях України, а саме:

у Івано-Франківській області; у Закарпатській області; у Вінницькій області;

Окрім цього, виявили зміни в спайковому білку вірусу (del HV69/70 у Spike-protein) у 2 зразках зі Львівської та Луганської областей.

Чому коронавірус мутує та що таке "штам"

Джерело: Healthline

Віруси, особливо РНК-віруси, постійно мутують. Тобто від початкового варіанту утворюються окремі мікроорганізми. У кожного нового штаму є свої морфологічні та фізіологічні особливості. Іноді різні штами вірусу можуть виявлятися в одному зразку в різний проміжок часу або навіть одночасно. Це нормальне явище, адже в організмі віруси розмножуються, розвиваються та мутують таким чином, аби вижити.

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини.

Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна, адже РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК (герпесом, віспою та вірусом папіломи людини).

Небезпечні штами коронавірусу SARS-CoV-2