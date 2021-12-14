Найвищий ризик повторного спалаху у західній частині України. На ситуацію звернув увагу керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу.

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Він зауважив, що в країнах ЄС, у яких стався спалах коронавірус, ситуація почала покращуватись. Але ситуація почала погіршуватися в інших країнах.

Це є прямою загрозою для України. Може початись повторний спалах і найбільший ризик серед регіонів України – це західна частина,

– заявив він.

Ганиченко назвав 2 причини – це низький рівень захищеності вакцинації та 2 області з потенційно критичною ситуацією:

Закарпатська,

Волинська.

Ситуація з коронавірусом в Україні