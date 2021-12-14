Україні загрожує новий спалах коронавірусу, – KSE

Нині в Європі найбільший за всю історію пандемії рівень захворюваності на COVID-19. Тож ризик нового спалаху захворюваності є і в Україні.

Найвищий ризик повторного спалаху у західній частині України. На ситуацію звернув увагу керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу.

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Він зауважив, що в країнах ЄС, у яких стався спалах коронавірус, ситуація почала покращуватись. Але ситуація почала погіршуватися в інших країнах.

Це є прямою загрозою для України. Може початись повторний спалах і найбільший ризик серед регіонів України – це західна частина,

– заявив він.

Ганиченко назвав 2 причини – це низький рівень захищеності вакцинації та 2 області з потенційно критичною ситуацією:

Закарпатська,

Волинська.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 14 грудня в країні зареєстрували 3 570 448 хворих на COVID-19. 3 233 009 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 91 602 інфікованих.

За минулу добу в Україні виявили 7 283 нових хворих на коронавірус.

До лікарень госпіталізували 1 456 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 188 людей. Натомість одужали 9 966 пацієнтів.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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