У світі зросла захворюваність на COVID-19

Так, наприклад, спалах у Великій Британії вже вийшов на рівень піку осінньої хвилі, а Іспанія за тиждень наздогнала рівень захворюваності в РФ і Португалії.

До теми COVID-19 в Україні: 541 людина інфікувалась, 20 – померли

Зростання захворюваності в Європі прискорюється – за тиждень захворюваність зросла на 44%. Відповідно, період відпусток є зовнішньою загрозою для України,

– зазначив керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

Коли в Україні очікують нову хвилю коронавірусу

Тож, спалах в Україні може бути вже в кінці липня-серпні в залежності від того, наскільки поширяться британський, південноафриканський і індійський варіанти вірусу

Як протидіяти стрімкому поширенню хвороби

Експерти пов'язують зростання захворюваності в Іспанії сплеском коронавірусу серед невакцинованої молоді та наголошують на необхідності вакцинації, оскільки щеплення захищає від тяжкого перебігу хвороби.

Експерти KSE відзначили, що ситуація в Україні щодо великих європейських країн поступово поліпшується.

Ситуація в Україні наразі

В Україні немає ніяких ознак спалаху, смертність продовжує падати.

Завантаженість ковідних ліжок на одному з найменших рівнів за весь час в Україні: реанімаційні ліжка зайняті на 15%, ліжка з киснем – на 9%, апарати ШВЛ – на 3%.

Довідка: за час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 238 364 людини. Станом на 6 липня видужали 2 172 687 людей. Від ускладнень коронавірусу померли 52 504 громадян.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу