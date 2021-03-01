В Україні загрозлива динаміка, – Ганиченко розповів, чого чекати від COVID-19
В Україні кількість людей з середнім та важким перебігом COVID-19, які потребують госпіталізації, лише зростає. Зокрема, це є загрозливою динамікою для держави.
Джерело:24 канал
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко зазначив, що в Україні слід очікувати збільшення захворюваності на COVID-19. За його словами, кількість госпіталізованих осіб є більшою, ніж тих, кого виписують з лікарень.
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Ганиченко розповів, що з кожним днем багато пацієнтів претендують на ліжка у медичних закладах. Він припустив, що через це навантаження на систему охорони здоров'я буде зростати вже найближчим часом.
Чи є ефективними темпи вакцинації
Експерт зауважив, що наразі ще зарано говорити про темпи вакцинації в Україні, адже цей процес лише почався.
Вакцинація почалася і це дуже добре. Будемо стежити за тим, що відбуватиметься далі,
– наголосив він.
Чому лікарі відмовляються вакцинуватися
На думку Ганиченка, причин для відмови медиків може бути багато. Як він зазначив, лікарі відмовляються від щеплення не лише в Україні.
"Впродовж вакцинації ми побачимо, скільки відсотків лікарів будуть готові робити щеплення", – заявив експерт.
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Як зазначив Ганиченко, наразі можна лише припустити, що збільшення захворюваності на COVID-19, особливо в західних регіонах країни, спричиняють нові штами коронавірусу.
Чого чекати від COVID-19 в Україні: дивіться відео
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні 24 лютого 2021 року почалася вакцинація від коронавірусу. Зокрема, перше щеплення отримав медик – Горенко Євген Васильович.
- Варто зауважити, що 25 лютого на Донбасі почали вакцинувати й українських військовослужбовців. Перша вакцина надійшла до 66 військового госпіталю.
- За даними МОЗ, станом на 1 березня першу дозу вакцини отримала 3 141 людина.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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