Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.

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Темпи тестування населення

Впродовж 28 жовтня в Україні провели 151 504 тести на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 77573,

методом ІФА – 21960,

досліджень експрес-тестами на антиген – 51971.

Важливо! Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 851 804 випадки інфікування коронавірусом. Станом на 28 жовтня одужало 2 411 711 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 66 204 мешканці країни.

Статистика коронавірусу в регіонах за добу:

Київ – 1451 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область –587 випадків;

Дніпропетровська область – 2113 випадки;

Донецька область – 1180 випадків;

Житомирська область – 1668 випадків;

Закарпатська область – 401 випадок;

Запорізька область – 1449 випадків;

Івано-Франківська область – 1258 випадків;

Київська область – 906 випадків;

Кіровоградська область – 184 випадки;

Луганська область – 656 випадків;

Львівська область – 1506 випадків;

Миколаївська область – 593 випадки;

Одеська область – 2296 випадків;

Полтавська область – 1022 випадки;

Рівненська область – 937 випадків;

Сумська область – 825 випадків;

Тернопільська область – 748 випадків;

Харківська область – 1517 випадків;

Херсонська область – 1093 випадки;

Хмельницька область – 1117 випадків;

Черкаська область – 706 випадків;

Чернівецька область – 696 випадків;

Чернігівська область – 702 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал