Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.
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Темпи тестування населення
Впродовж 28 жовтня в Україні провели 151 504 тести на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 77573,
- методом ІФА – 21960,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 51971.
Статистика коронавірусу в регіонах за добу:
- Київ – 1451 випадок;
- Вінницька область – 460 випадків;
- Волинська область –587 випадків;
- Дніпропетровська область – 2113 випадки;
- Донецька область – 1180 випадків;
- Житомирська область – 1668 випадків;
- Закарпатська область – 401 випадок;
- Запорізька область – 1449 випадків;
- Івано-Франківська область – 1258 випадків;
- Київська область – 906 випадків;
- Кіровоградська область – 184 випадки;
- Луганська область – 656 випадків;
- Львівська область – 1506 випадків;
- Миколаївська область – 593 випадки;
- Одеська область – 2296 випадків;
- Полтавська область – 1022 випадки;
- Рівненська область – 937 випадків;
- Сумська область – 825 випадків;
- Тернопільська область – 748 випадків;
- Харківська область – 1517 випадків;
- Херсонська область – 1093 випадки;
- Хмельницька область – 1117 випадків;
- Черкаська область – 706 випадків;
- Чернівецька область – 696 випадків;
- Чернігівська область – 702 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал