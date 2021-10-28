Абсолютний максимум: в Україні захворіли на коронавірус понад 26 тисяч людей

28 жовтня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 1 830 дітей та 477 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей. 

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Темпи тестування населення

Впродовж 28 жовтня в Україні провели 151 504 тести на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 77573,
  • методом ІФА – 21960,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 51971.

Важливо! Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 851 804 випадки інфікування коронавірусом.

Станом на 28 жовтня одужало 2 411 711 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 66 204 мешканці країни. 

Статистика коронавірусу в регіонах за добу:

  • Київ – 1451 випадок;
  • Вінницька область – 460 випадків;
  • Волинська область –587  випадків;
  • Дніпропетровська область – 2113 випадки;
  • Донецька область – 1180 випадків;
  • Житомирська область – 1668 випадків;
  • Закарпатська область – 401 випадок;
  • Запорізька область – 1449 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1258 випадків;
  • Київська область – 906 випадків;
  • Кіровоградська область – 184 випадки;
  • Луганська область – 656 випадків;
  • Львівська область – 1506 випадків;
  • Миколаївська область – 593 випадки;
  • Одеська область – 2296 випадків;
  • Полтавська область – 1022 випадки;
  • Рівненська область – 937 випадків;
  • Сумська область – 825 випадків;
  • Тернопільська область – 748 випадків;
  • Харківська область – 1517 випадків;
  • Херсонська область – 1093 випадки;
  • Хмельницька область – 1117 випадків;
  • Черкаська область – 706 випадків;
  • Чернівецька область – 696 випадків;
  • Чернігівська область – 702 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Лукашевська