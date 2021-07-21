COVID-статистика в Україні: захворіли 655 людей, 13 – померли

21 липня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 655 людей, зокрема 37 дітей та 18 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 13 пацієнтів.

Госпіталізації потребували 508 пацієнтів з вираженою симптоматикою COVID-19. Найбільше хворих зареєстрували в столиці.

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 18 151 особу,
  • методом ІФА – 9 082 осіб,
  • експрес-тестами – 16 270 осіб.
Станом на 21 липня в Україні захворіли на коронавірус загалом 2 245 930 людей, одужали – 2 182 502 особи. Водночас померли від ускладнень хвороби 52 769 пацієнтів.

Статистика COVID-19 в регіонах за добу:

  • Київ –232 випадків;
  • Вінницька область – 12 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 27 випадків;
  • Донецька область –  39 випадків;
  • Житомирська область – 10 випадків;
  • Закарпатська область – 10 випадків;
  • Запорізька область – 31 випадок;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 13 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область –  24 випадки;
  • Миколаївська область – 14 випадків;
  • Одеська область – 59 випадків;
  • Полтавська область – 10 випадків;
  • Рівненська область – 4 випадки;
  • Сумська область – 17 випадків;
  • Тернопільська область – 9 випадків;
  • Харківська область – 41 випадок;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 14 випадків;
  • Черкаська область – 12 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська