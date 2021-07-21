COVID-статистика в Україні: захворіли 655 людей, 13 – померли
21 липня 2021 , 08:13Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 655 людей, зокрема 37 дітей та 18 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 13 пацієнтів.
Госпіталізації потребували 508 пацієнтів з вираженою симптоматикою COVID-19. Найбільше хворих зареєстрували в столиці.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 151 особу,
- методом ІФА – 9 082 осіб,
- експрес-тестами – 16 270 осіб.
Статистика COVID-19 в регіонах за добу:
- Київ –232 випадків;
- Вінницька область – 12 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 27 випадків;
- Донецька область – 39 випадків;
- Житомирська область – 10 випадків;
- Закарпатська область – 10 випадків;
- Запорізька область – 31 випадок;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 13 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 14 випадків;
- Одеська область – 59 випадків;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область – 17 випадків;
- Тернопільська область – 9 випадків;
- Харківська область – 41 випадок;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 14 випадків;
- Черкаська область – 12 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу