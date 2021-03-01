В Україні захворіли на коронавірус понад 4 тисячі людей: статистика в областях
Станом на 1 березня за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 285 людей, з них 258 дітей та 93 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Вінниччині.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Як змінилась ситуація за добу
Госпіталізації потребували 1 779 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи характерними захворюванню симптомами. Від ускладнень коронавірусу померли 68 українців, водночас видужали – 1 701 пацієнт.
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Скільки хворих на COVID-19 виявили в регіонах за добу:
- м. Київ – 156 випадків;
- Вінницька область – 598 випадків;
- Волинська область – 65 випадків;
- Дніпропетровська область – 165 випадків;
- Донецька область – 54 випадки;
- Житомирська область – 466 випадків;
- Закарпатська область – 242 випадки;
- Запорізька область – 83 випадки;
- Івано-Франківська область – 526 випадків;
- Київська область – 208 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 190 випадків;
- Одеська область – 207 випадків;
- Полтавська область – 97 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 120 випадків;
- Тернопільська область – 178 випадків;
- Харківська область – 69 випадків;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 67 випадків;
- Чернівецька область – 335 випадків;
- Чернігівська область – 21 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика поширення COVID-19
Від початку пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 352 134 людини. З них, станом на 1 березня, видужали – 1 171 724 хворих.
Натомість від ускладнень, на жаль, померли – 26 050 пацієнтів, у них був складний перебіг коронавірусного захворювання або наявність супутніх хвороб.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
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