В Україні захворіли на коронавірус понад 4 тисячі людей: статистика в областях

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 1 березня за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 285 людей, з них 258 дітей та 93 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Вінниччині.
Госпіталізації потребували 1 779 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи характерними захворюванню симптомами. Від ускладнень коронавірусу померли 68 українців, водночас видужали – 1 701 пацієнт.
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Ситуація з тестуванням: впродовж доби лабораторії МОЗ здійснили 23 066 тестувань:
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 352 134 людини. З них, станом на 1 березня, видужали – 1 171 724 хворих.
Натомість від ускладнень, на жаль, померли – 26 050 пацієнтів, у них був складний перебіг коронавірусного захворювання або наявність супутніх хвороб.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу