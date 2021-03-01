В Україні захворіли на коронавірус понад 4 тисячі людей: статистика в областях

Станом на 1 березня за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 285 людей, з них 258 дітей та 93 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Вінниччині.

Як змінилась ситуація за добу

Госпіталізації потребували 1 779 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи характерними захворюванню симптомами. Від ускладнень коронавірусу померли 68 українців, водночас видужали – 1 701 пацієнт.

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Ситуація з тестуванням: впродовж доби лабораторії МОЗ здійснили 23 066 тестувань:

методом ПЛР – 15 394,

методом ІФА – 2 621,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.

Скільки хворих на COVID-19 виявили в регіонах за добу:

м. Київ – 156 випадків;

Вінницька область – 598 випадків;

Волинська область – 65 випадків;

Дніпропетровська область – 165 випадків;

Донецька область – 54 випадки;

Житомирська область – 466 випадків;

Закарпатська область – 242 випадки;

Запорізька область – 83 випадки;

Івано-Франківська область – 526 випадків;

Київська область – 208 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 190 випадків;

Одеська область – 207 випадків;

Полтавська область – 97 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 178 випадків;

Харківська область – 69 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 67 випадків;

Чернівецька область – 335 випадків;

Чернігівська область – 21 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 352 134 людини. З них, станом на 1 березня, видужали – 1 171 724 хворих.

Натомість від ускладнень, на жаль, померли – 26 050 пацієнтів, у них був складний перебіг коронавірусного захворювання або наявність супутніх хвороб.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу