Добова статистика коронавірусу

Госпіталізації потребували 287 людей з вираженою симптоматикою COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів. Водночас видужали від коронавірусу 589 людей.

Цікаво За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць

За останню добу найбільшу кількість хворих зареєстрували у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 536 осіб,

методом ІФА – 8 892 особи,

експрес-тестами – 13 800 осіб.

Від початку пандемії COVID-19 Станом на 15 липня в Україні зареєстрували 2 242 868 хворих на коронавірус. Побороли інфекцію наразі 2 179 665 людей. Втім, від ускладнень COVID-19 померли 52 685 мешканців країни.

Кількість хворих на коронавірус в областях: добовий приріст

Київ – 177 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 20 випадків;

Донецька область – 32 випадки;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 26 випадки;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 30 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 57 випадків;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 7 випадків;

Харківська область – 21 випадок;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 22 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу