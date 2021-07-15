Добова статистика коронавірусу

Госпіталізації потребували 287 людей з вираженою симптоматикою COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів. Водночас видужали від коронавірусу 589 людей.

Цікаво За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць

За останню добу найбільшу кількість хворих зареєстрували у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 19 536 осіб,
  • методом ІФА – 8 892 особи,
  • експрес-тестами – 13 800 осіб.

Кількість хворих на коронавірус в областях: добовий приріст

  • Київ – 177 випадків;
  • Вінницька область – 13 випадків;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 20 випадків;
  • Донецька область – 32 випадки;
  • Житомирська область – 33 випадки;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 26 випадки;
  • Івано-Франківська область – 11 випадків;
  • Київська область – 31 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 21 випадок;
  • Львівська область – 30 випадків;
  • Миколаївська область – 25 випадків;
  • Одеська область – 57 випадків;
  • Полтавська область – 13 випадків;
  • Рівненська область – 8 випадків;
  • Сумська область – 21 випадок;
  • Тернопільська область – 7 випадків;
  • Харківська область – 21 випадок;
  • Херсонська область – 11 випадків;
  • Хмельницька область – 10 випадків;
  • Черкаська область – 22 випадки;
  • Чернівецька область – 10 випадків;
  • Чернігівська область – 17 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу