В Україні захворіли на коронавірус понад 600 людей, ще 20 – померли
Джерело:МОЗ
Станом на 15 липня добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становить 623 випадки. Серед інфікованих 37 дітей та 12 медпрацівників.
Добова статистика коронавірусу
Госпіталізації потребували 287 людей з вираженою симптоматикою COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів. Водночас видужали від коронавірусу 589 людей.
Цікаво За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць
За останню добу найбільшу кількість хворих зареєстрували у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 19 536 осіб,
- методом ІФА – 8 892 особи,
- експрес-тестами – 13 800 осіб.
Від початку пандемії COVID-19
Станом на 15 липня в Україні зареєстрували 2 242 868 хворих на коронавірус.
Побороли інфекцію наразі 2 179 665 людей. Втім, від ускладнень COVID-19 померли 52 685 мешканців країни.
Кількість хворих на коронавірус в областях: добовий приріст
- Київ – 177 випадків;
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 20 випадків;
- Донецька область – 32 випадки;
- Житомирська область – 33 випадки;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 26 випадки;
- Івано-Франківська область – 11 випадків;
- Київська область – 31 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 21 випадок;
- Львівська область – 30 випадків;
- Миколаївська область – 25 випадків;
- Одеська область – 57 випадків;
- Полтавська область – 13 випадків;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 7 випадків;
- Харківська область – 21 випадок;
- Херсонська область – 11 випадків;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 22 випадки;
- Чернівецька область – 10 випадків;
- Чернігівська область – 17 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу