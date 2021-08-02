COVID-19 в Україні: госпіталізованих більше, ніж інфікованих
2 серпня 2021 , 08:14Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 265 випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 11 дітей та 1 медпрацівник.
Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 386 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 5 пацієнтів. Водночас повідомили про одужання – 176 людей.
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