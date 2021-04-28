За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 047 838 людей. З них станом на 28 квітня одужав – 1 616 891 пацієнт, від ускладнень хвороби помер 43 391 пацієнт.

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Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, серед нових хворих – 451 дитина та 217 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 623 особи. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла ще 441 людина. За добу одужали 20 062 людини.

Тестування на коронавірус

За минулу добу здійснено 99 112 тестувань (методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782).

За весь час пандемії в Україні проведено 9 335 892 ПЛР-тестувань.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу, 27 квітня, в Україні щеплено проти коронавірусу 19 590 людей.

558 716 осіб вакциновано від початку кампанії, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами щеплення.

Станом на 27 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 498 890 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 070 випадків/ 1 876 щеплень;

Вінницька область – 223 випадки/ 541 щеплення;

Волинська область – 356 випадків/ 466 щеплень;

Дніпропетровська область – 584 випадки/ 1 894 щеплення;

Донецька область – 811 випадків/ 419 щеплень;

Житомирська область – 232 випадки/ 422 щеплення;

Закарпатська – 115 випадків/ 570 щеплень;

Запорізька область – 485 випадків/ 648 щеплень;

Івано-Франківська область – 102 випадки/ 252 щеплення;

Київська область – 384 випадки/ 820 щеплень;

Кіровоградська область – 134 випадки/ 92 щеплення;

Луганська область – 213 випадків/ 351 щеплення;

Львівська область – 530 випадків/ 2 535 щеплень;

Миколаївська область – 281 випадок/ 937 щеплень;

Одеська область – 522 випадки/ 1 967 щеплень;

Полтавська область – 445 випадків/ 1 066 щеплень;

Рівненська область – 417 випадків/ 431 щеплення;

Сумська область – 267 випадків/ 327 щеплень;

Тернопільська область – 206 випадків/ 110 щеплень;

Харківська область – 818 випадків/ 1065 щеплень;

Херсонська область – 222 випадки/ 424 щеплення;

Хмельницька область – 483 випадки/ 813 щеплень;

Черкаська область – 445 випадків/ 658 щеплень;

Чернівецька область – 129 випадків/ 425 щеплень;

Чернігівська область – 116 випадків/ 481 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу