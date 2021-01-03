Станом на неділю, 3 січня, захворюваність на коронавірус в Україні перевищує норму у понад 7 разів. Наразі показник становить 287,9 на 100 тисяч населення.

Норма – 40 заражених на 100 тисяч населення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Актуально Як 2020 рік кардинально змінив життя людей: цікаві історії У яких областях найгірша ситуація Найгірша ситуація з коронавірусом у таких областях: Миколаївській (показник – 495,5); Запорізькій (показник – 464,3); Київській (показник – 423,9). У яких областях найкраща ситуація Найкраща ситуація з коронавірусом у таких областях: Кіровоградській (показник – 84,1); Закарпатській (показник – 110,7); Івано-Франківській (показник – 120,8). Зверніть увагу! За добу 2 січня в Україні виявили 4 576 нових заражених коронавірусом. Усього від початку пандемії у країні інфікувалися 1 074 093 людини. Детальніше читайте тут.