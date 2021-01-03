В Україні захворюваність на COVID-19 перевищує норму у понад 7 разів
Станом на неділю, 3 січня, захворюваність на коронавірус в Україні перевищує норму у понад 7 разів. Наразі показник становить 287,9 на 100 тисяч населення.
Норма – 40 заражених на 100 тисяч населення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
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У яких областях найгірша ситуація
Найгірша ситуація з коронавірусом у таких областях:
- Миколаївській (показник – 495,5);
- Запорізькій (показник – 464,3);
- Київській (показник – 423,9).
У яких областях найкраща ситуація
Найкраща ситуація з коронавірусом у таких областях:
- Кіровоградській (показник – 84,1);
- Закарпатській (показник – 110,7);
- Івано-Франківській (показник – 120,8).
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